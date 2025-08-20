6:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ويتكوف لفوكس نيوز: نقوم بدور الوساطة في الشأن الأوكراني وأعتقد أننا سنكون ناجحين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o