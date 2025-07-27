Jul 27, 2025 8:29 AMClock
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ويتكوف لـ فوكس نيوز: التوترات في سوريا زادت مؤخرا لكنها في الطريق للتسوية بالفعل

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