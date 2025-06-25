Jun 25, 2025 2:29 PMClock
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ويتكوف لشبكة فوكس نيوز بشأن تسريب التقرير الاستخباراتي عن إيران: التسريب فاضح ومرفوض وأدعو لتحقيق بشأنه

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