Jun 25, 2025 2:31 PMClock
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ويتكوف لشبكة فوكس نيوز: التقارير التي تفيد بأننا لم نحقق الهدف المطلوب في تدمير البرنامج النووي الإيراني سخيفة

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