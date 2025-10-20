Oct 20, 2025 6:01 PMClock
أبرز الأحداث
ويتكوف في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: نعمل حالياً على ملف الجزائر والمغرب وسيكون هناك اتفاق في رأيي خلال الستين يوماً المقبلة

