Aug 17, 2025 4:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ويتكوف: بوتين وافق أيضًا على تكريس تشريعي من روسيا بعدم دخول أي منطقة أخرى سواء في أوكرانيا أو بأي مكان آخر في أوروبا كجزء من اتفاق سلام محتمل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o