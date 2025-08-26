آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Aug 26, 2025 9:30 PM
أبرز الأحداث
ويتكوف: إدارة ترمب تعمل على إنهاء الصراعات في العالم قبل نهاية 2025
إخترنا لك
33 قتيلا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو الهندية
2025-08-27 16:52:34
أبرز الأحداث
وزير الخارجية المصري: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان ووقف انتها...
2025-08-27 16:52:12
أبرز الأحداث
رويترز عن مصادر حكومية: زلزال يضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 درج...
2025-08-27 16:25:27
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
سقط عن صخرة الروشة.. وانتشل جثة!
33 قتيلا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو الهندية
وزير الخارجية المصري: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان ووقف انتهاكاتها لأجوائه
منسى من السفارة اللبنانية في الكويت: لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة
عبر المطار.. حاولت تهريب الكبتاغون في علب الحلوى!
حريق كبير في بستان على طريق النهر في ارزي
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة
بري محبط من نتائج الزيارة الاميركية "اتونا بعكس ما وعدونا"
احتجاجات الاهالي تقطع طريق الخيام وصور امام برّاك
لا موعد للوفد السوري في لبنان واشادة مصرية بالقرار الحكومي
أبو الحسن: قرارنا الثبات والصمود مهما اشتدّت العواصف وكثُر المتآمرون
رويترز عن مصادر حكومية: زلزال يضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر
المتحدث باسم حركة فتح: التصعيد الإسرائيلي في الضقة قد يقود إلى انفجار كبير
جابر: موازنة 2026 متوازنة بين الإيرادات والنفقات ولا تسجل على الخزينة أي عجز
سنحيلها إلى مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة لإقرارها قبل بداية تشرين الأول
دوليات
الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية "تدخل" في غرينلاند
صحة
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
5:00 PM
سقط عن صخرة الروشة.. وانتشل جثة!
4:52 PM
33 قتيلا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو الهندية
4:52 PM
وزير الخارجية المصري: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان ووقف انتهاكاتها لأجوائه
4:51 PM
منسى من السفارة اللبنانية في الكويت: لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة
4:40 PM
عبر المطار.. حاولت تهريب الكبتاغون في علب الحلوى!
4:36 PM
حريق كبير في بستان على طريق النهر في ارزي
4:35 PM
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة
4:35 PM
بري مُحبط وطريق برّاك غير سالكة جنوباً
4:32 PM
أبو الحسن: قرارنا الثبات والصمود مهما اشتدّت العواصف وكثُر المتآمرون
4:25 PM
رويترز عن مصادر حكومية: زلزال يضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
2:13 PM
سلام يعرض في مصر خطة حكومته.. السيسي: ندعم...
أخبار محلية
12:41 PM
بري محبطاً من نتائج الزيارة الأميركية: أتو...
أخبار محلية
12:00 PM
رجي يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق
أخبار محلية
11:47 AM
حاصباني: سرديات "الثنائي" أصبحت مختلفة عن ...
أخبار محلية
11:36 AM
عون يبحث مع ريزا عمل المنظمات الدولية في ل...
عدل وأمن
11:09 AM
شكوى ضد نعيم قاسم: الدولة تجمعنا والدويلة ...
أخبار محلية
9:03 AM
براك يزور مرجعيون.. ويلغي زيارته الى صور و...
خاص
11:34 AM
مدرسة "المرشد": تخوين المعارضين وتجاهل الع...
خاص
11:16 AM
الحدود: الحزب يهوّل بداعش فيما الخطر الفعل...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o