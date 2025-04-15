Apr 15, 2025 12:30 PMClock
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وول ستريت جورنال: مساعدو ترامب يحثونه على اتخاذ نهج أكثر صرامة مع موسكو بشأن حرب أوكرانيا

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