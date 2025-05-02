May 2, 2025 12:52 PMClock
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وول ستريت جورنال عن وزير المالية الياباني: سنتخذ إجراءات ردا على أي زيادة في الواردات الصينية بسبب رسوم ترامب

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