Apr 17, 2025 6:35 PMClock
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وول ستريت جورنال عن وثائق: وزارة الطاقة الأميركية قد تحجب 10 مليارات دولار من تمويل مشاريع الطاقة النظيفة

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