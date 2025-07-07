Jul 7, 2025 9:30 AMClock
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وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع: رئيس الأركان الإسرائيلي قال للحكومة إنه يفضل صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإن مزيدا من العمليات سيهدد حياة الرهائن

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