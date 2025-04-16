Apr 16, 2025 3:46 PMClock
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وول ستريت جورنال عن مصادر: وزير الخزانة أقنع ترمب أنه يمكن انتزاع تنازلات من شركاء أمريكا لعزل الصين تجاريا

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