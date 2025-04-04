Apr 4, 2025 6:47 AMClock
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"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطّلعة: رئيس الأركان الإسرائيلي يريد القضاء على "حماس" بشكل حاسم بهجوم بري واسع

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