Jul 1, 2025 12:05 PMClock
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وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: إسرائيل وسوريا أجرتا مناقشات منذ أشهر لإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين

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