Apr 28, 2025 6:35 AMClock
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وول ستريت جورنال عن مصادر: لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تطبيق الخطة التجريبية في جنوب غزة وهدفها فتح منطقة إنسانية جديدة يمكن نقل سكان غزة إليها ومنع وصول المساعدات لحماس

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