Jul 21, 2025 2:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال عن مصادر: تركيا قد تعلن هذا الأسبوع عن صفقة لشراء طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o