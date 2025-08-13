Aug 13, 2025 9:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال عن مصادر: القادة الأوروبيون وزيلنسكي قدموا لترمب 5 خطوط حمراء ليلتزم بها في قمة ألاسكا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o