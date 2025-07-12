Jul 12, 2025 9:08 AMClock
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وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم

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