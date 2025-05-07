May 7, 2025 1:09 PMClock
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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل قلقة من التطور في الموقف الأميركي بشأن الهجمات على الحوثيين

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