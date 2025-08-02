Aug 2, 2025 3:42 PMClock
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وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تقدر أن الصاروخ الذي أنتج بالشراكة مع موسكو قد يحمل رؤوسا حربية نووية

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