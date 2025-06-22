Jun 22, 2025 9:20 AMClock
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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عرب: نقلنا رسائل من واشنطن إلى طهران مفادها أن الهجمات الأميركية قد انتهت والوقت قد حان للعودة إلى طاولة المفاوضات

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