Apr 12, 2025 10:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إيران طالبت من أميركا فك تجميد مليارات الدولارات المحتجزة في الخارج

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o