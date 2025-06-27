Jun 27, 2025 9:20 PMClock
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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: عمليّتنا في إيران خطط لها منذ التسعينات

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