Apr 23, 2025 10:48 PMClock
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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوكرانيين: قلقون من أن يرفض ترمب تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف

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