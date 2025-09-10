Sep 10, 2025 8:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين: ترمب أثار قلق أوروبا لعدم تأكيده التزام بلاده بالدفاع عن كل أراضي النيتو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o