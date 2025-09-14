7:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: القلق بشأن أمن إسرائيل تراجع بعد أن أضعفت خصومها الرئيسيين بشدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o