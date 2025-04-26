Apr 26, 2025 7:05 AMClock
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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: أقمار تشانغ جوانغ الصينية تستطيع التجسس على كل أركان الولايات المتحدة

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