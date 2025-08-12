6:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين: بوتين يعتقد أنه يحقق الفوز في ساحة المعركة ضد أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o