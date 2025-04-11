Apr 11, 2025 6:32 AMClock
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وول ستريت جورنال عن خبراء اقتصاد: العالم يسير نحو انفصال اقتصادي غير منظم بين الولايات المتحدة والصين

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