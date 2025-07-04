Jul 4, 2025 9:08 PMClock
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وول ستريت جورنال عن الوسطاء: رد فعل مسؤولي حماس في القاهرة كان إيجابياً إزاء مقترح وقف إطلاق النار

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