Apr 17, 2025 9:56 AMClock
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وول ستريت جورنال: حماس خفضت رواتب كبار قادتها إلى النصف في غزة بفعل أزمتها المالية

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