Apr 19, 2025 3:43 PMClock
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وول ستريت جورنال: تعويض الخسائر أحد الضمانات التي تريدها طهران في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق

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