Jul 8, 2025 10:59 AMClock
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وول ستريت جورنال: ترامب قال لزيلنسكي إنه وجه بمراجعة مخزون البنتاغون ولم يأمر بتجميد شحنات الأسلحة

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