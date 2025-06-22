Jun 22, 2025 8:57 AMClock
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"وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ طهران أن الضربة ستكون لمرّة واحدة وليست لتغيير النظام

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