Jul 4, 2025 9:08 PMClock
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وول ستريت جورنال: باستثناء الضمانات المتعلقة بمحادثات إنهاء حرب غزة فإن الاقتراح مشابه للخطط التي طرحت سابقا

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