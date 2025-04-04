Apr 4, 2025 1:17 PMClock
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وول ستريت جورنال: القيمة السوقية للأسهم الأميركية خسرت 3.1 تريليون دولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية تنخفض لأقل من 4%

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