Apr 18, 2025 6:25 PMClock
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وول ستريت جورنال: الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقوبات ضد شركات أميركية سعيا لاتفاق تجاري

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