Apr 19, 2025 3:28 PMClock
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وول ستريت جورنال: إيران ستطرح في اجتماع روما سلسلة مقترحات لضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من أي اتفاق

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