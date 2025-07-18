Jul 18, 2025 7:35 AMClock
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وول ستريت جورنال: إيران تهرب الأسلحة إلى حزب الله في سيارات صغيرة عبر سوريا بعد أن كانت تستخدم شاحنات للتهريب سابقا

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