Jun 23, 2025 7:38 PMClock
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وول ستريت جورنال: إيران تنشر منصات إطلاق صواريخ لشن هجوم محتمل على القوات الأميركية

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