Jul 18, 2025 7:35 AMClock
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وول ستريت جورنال: إيران ترسل صواريخ إلى حزب الله اللبناني وتسعى لتهريب أسلحة من العراق إلى سوريا

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