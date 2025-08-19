10:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب قد تستخدم وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على أوكرانيا كي تقبل الاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o