Jul 20, 2025 6:55 AMClock
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وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تراجع العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس" بعد خلافات ترامب وماسك

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