صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان الآتي:

استقبل رئيس الحزب وئام وهاب في مكتبه وفداً من منظمة هيومن رايتس فيرست، ضم المحامي جوش كولانجلو والناشط البحريني نبيل رجب من ضمن بعثة تقصي الحقائق حول حالة حقوق الانسان في سوريا.

وشرح وهاب للوفد الممارسات التي قامت بها اجهزة الدولة السورية بحق ابناء السويداء وأبناء الساحل التي طالت الآلاف وعمليات اغتصاب النساء وقتل الاطفال والشيوخ وإحراق القرى والمنازل على يد الجيش السوري والأمن العام الذين قاموا بعد خمسة أيام من بدء الهجوم باستخدام اسم العشائر العربية.

وأجاب وهاب الوفد عن تصور أبناءالسويداء لرأيهم بكيفية حل المشكلة.

فأكد وهاب ان كل أبناء السويداء بمن فيهم المعتدلين يرفضون العيش مع هذا النظام التكفيري ويطالبون بصيغة ثابته تعطي كل مكونات سوريا حقوقهم ضمن أقاليم تحميها الديمقراطية والعيش الواحد.