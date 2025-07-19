نشر رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة “إكس”، سلسلة مواقف حادة حول الوضع في محافظة السويداء، منتقدًا أداء السلطة السورية وتحديدًا وزارة الداخلية.

وقال: “بيان وزارة الداخلية مليء بالأكاذيب، إذ أن المسلحين من عشائر البدو يحظون بدعم من عناصر رسمية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، والمعارك لا تزال دائرة داخل القرى ضمن حدود محافظة السويداء”، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن “الرئيس السوري أحمد الشرع خرق الاتفاق في السويداء، وأن ميليشياته عاودت الهجوم منذ وقت قصير”، مشيرًا إلى أن “القوات التابعة للأمن العام السوري أحرقت منازل في القرى التي دخلتها”.

وكتب وهاب مهاجمًا الرئيس الشرع بالقول: “حرائق السويداء يا أحمد أظهرت لنا بما لا يقبل الشك بأنك حفيد أم لهب حمالة الحطب”، داعيًا أبناء السويداء إلى الاستنفار والتوجه إلى الجبهات للدفاع عن الأرض والعرض، محذرًا من “اللعنة” بحق من يتخاذل.

وختم وهاب منشوره بتأييده لإعلان “النصر” من قبل الشيخ حكمت الهجري والقادة والضباط الميدانيين، معتبرًا أن “العدوان دُحر، وأهالي بلدة سلمان انتصروا”.