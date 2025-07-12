قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "إذا رفعت يدك يا توماس باراك عن سوريا ووقفت إسرائيل على الحياد، تأكد بأننا قادرون على إعادة الجولاني إلى إدلب".



وتابع: "عشرات آلاف المقاتلين في لبنان وسوريا مستعدون للمعركة وما يؤخرها الحماية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة".