Jul 12, 2025 7:09 PMClock
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وهاب لبرّاك: تدخّلكم يعرقل الحسم في سوريا

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "إذا رفعت يدك يا توماس باراك عن سوريا ووقفت إسرائيل على الحياد، تأكد بأننا قادرون على إعادة الجولاني إلى إدلب".

وتابع: "عشرات آلاف المقاتلين في لبنان وسوريا مستعدون للمعركة وما يؤخرها الحماية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة".

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