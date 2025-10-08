استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق عباس الحلبي، واجرى معه جولة افق تناولت شؤوناً وطنية وتربوية. كما تطرق البحث الى الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر الى لبنان، واهمية الحوار الإسلامي- المسيحي ودور لبنان فيه.

وهاب: كذلك استقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاستحقاقات المنتظرة على الساحة السياسية.

وبعد اللقاء، قال الوزير السابق وهاب: "خطنا الأحمر الرئاسة والجيش ليبقى لبنان، وتعاون الرئاسات مع الرئاسة الأولى ضروري لانجازات اقتصادية وانمائية يجري العمل عليها."

