Aug 11, 2025 7:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ولي العهد السعودي يشدد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إنهاء المجتمع الدولي للتداعيات الكارثية للحرب في غزة وحماية المدنيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o