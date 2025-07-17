Jul 17, 2025 5:34 PMClock
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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع أعرب فيه عن ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية على تحقيق الأمن وعلى ضرورة وحدة الشعب السوري وعدم السماح لأي بوادر فتنة تزعزع الأمن

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