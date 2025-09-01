1:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ولي العهد السعودي ونائب الرئيس الفلسطيني يشددان على أولوية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وتولي السلطة الفلسطينية للمسؤولية في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o